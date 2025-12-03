إعلان

مصر سددت 38.7 مليار دولار خدمة دين خلال العام المالي الماضي

كتب : منال المصري

03:05 م 03/12/2025

البنك المركزي المصري

سدد البنك المركزي المصري خدمة دين خارجية (أقساط وفوائد قروض) بقيمة 38.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025 بزيادة 5.8 مليار دولار عن العام المالي السابق تتوزع بين 30.2 مليار دولار.

وعزى المركزي هذا الارتفاع في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر له اليوم، في معظمه إلى ارتفاع سداد أصل الدين بنحو 6.5 مليار دولار إلى 30.2 مليار دولار.


في حين انخفضت مدفوعات الفوائد بنحو 700 مليون دولار دولار فقط لتسجل 8.5 مليار دولار.

قفز إجمالي الدين الخارجي لمصر 5.5% خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.

العام المالي الماضي البنك المركزي المصري أقساط وفوائد قروض

