بسعر فائدة 5%.. بنك مصر يطلق تمويل إكسبريس للأطباء حتى 8 ملايين جنيه

أعلن بنك مصر إطلاق شريحة جديدة ضمن باقة تمويل "إكسبريس" تحت اسم "تمويل إكسبريس للأطباء"، بقيمة تصل إلى 8 ملايين جنيه وبسعر فائدة 5% سنويا على أساس متناقص ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة.

ويستهدف هذا التمويل، وفق بيان البنك اليوم، تلبية احتياجات العيادات الخاصة والمراكز الطبية وتجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، أو تمويل رأس المال العامل مع تقديم تجربة مصرفية فريدة ومميزة وسريعة عبر قنوات البنك الإلكترونية، هذا ويمكن للعملاء التقديم على التمويل أونلاين بأقل المستندات وبأسهل الاجراءات.

ويعكس إطلاق بنك مصر لهذه الشريحة الجديدة من تمويل اكسبريس مشروعات التزام البنك بدعم قطاع الرعاية الصحية وتوفير حلول مالية مرنة تلبي متطلبات السوق، ويُمنح التمويل بسعر فائدة تنافسي يبلغ 5% وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة.

مع إمكانية السداد على فترة تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب توفير متابعة مستمرة للعملاء من خلال فرق متخصصة بالبنك، تتابع خطوات الطلب حتى صدور الموافقة النهائية، لضمان تجربة بنكية مميزة.

ويغطي تمويل إكسبريس للأطباء كافة التخصصات الطبية، بما يشمل العيادات الخاصة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي، إضافة إلى المراكز الطبية المتخصصة، معامل التحاليل، مراكز الأشعة، والمستشفيات، وذلك طبقًا للضوابط والتعليمات المنظمة لهذا الشأن .