ارتفاع جديد لسعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

11:34 ص 25/11/2025

سعر اليورو -أرشيفية

ارتفع سعر صرف اليورو مجددا مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25-11-2025، مقارنة بمستواه أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.06 جنيه للشراء، بزيادة 33 قرشًا، و55.26 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.

بنك مصر: 54.92 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و55.12 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.02 جنيه للشراء، بزيادة 41 قرشًا، و55.22 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.92 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و55.12 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.1 جنيه للشراء، بزيادة 37 قرشًا، و55.31 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا.

