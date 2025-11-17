إعلان

نائب رئيس البنك الأهلي: ندرس تدشين فرعا أو مكتب تمثيلي بالعراق لأول مرة في البنوك المصرية

كتب : منال المصري

03:02 م 17/11/2025

يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري

قال يحيي أبو الفتوح نائب البنك الأهلي المصري، إن البنك يدرس دخول السوق العراقي سواء بإطلاق فرع أو مكتب للبنك الأهلي المصري.

وأوضح في تصريحات صحفية خلال كلمته في مؤتمر ومعرض بافكس للمدفوعات والبنوك الرقمية والشمول المالي أن البنك يعمل حاليا على ترقية شركة تابعة للبنك في مركز دبي العالمي بزيادة الخدمات مع وجود دراسة لتحويلها لفرع.


وأشار نائب رئيس البنك الأهلي إلى أن رصيد محفظة القروض والتسهيلات زادت 20% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.


وأوضح أبو الفتوح أن محفظة ودائع العملاء بلغت نحو 5.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي البنوك المصرية

