كيف يرى بنك الكويت الوطني تقدم الاقتصاد المصري؟ وليد السيوفي يجيب

أكد وليد السيوفي، نائب العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الكويت الوطني مصر، أن مصر على أعتاب تحولات اقتصادية كبيرة بدعم استثماراتها القوية في البنية التحتية وامتلاكها فرص استثمارية واعدة في مجالات مختلفة.

وأضاف أن مصر أنفقت على مدى 10 سنوات ماضية أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري على مختلف التوجهات والمشروعات الحيوية في الدولة، كما قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة تحولها لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجيستية.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي استضافته القاهرة الأسبوع الجاري بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحضور مكثف من مسؤولي اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وبعض الوزراء المصريين ومسؤولي البنوك.

وأكد السيوفي أن السوق المصري لديه الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وبالأخص المستثمر الخليجي الذي يملك خبرة كبيرة ودراية واسعة بالسوق المصري وإمكانياته الهائلة للعمل والنمو.

وأشار السيوفي إلى أن المحرك الأساسي لاستغلال كل تلك الفرص وتحويلها إلى مشاريع منتجة هو التمويل من حيث مصادره وآلياته، وهنا يبرز دور البنوك الخليجية العاملة في مصر إذ أنها ليست مجرد مؤسسات مالية، بل هي جسور تربط المستثمر الخليجي بالفرص المتاحة للاستثمار فى مصر من ناحية.

كما تعمل البنوك الخليجية على مساندة الشركات الوطنية المصرية فى فتح أسواق جديدة لها فى دول الخليج من ناحية آخري.

وأضاف السيوفي أن بنك الكويت الوطني كنموذج لبنك كويتي خليجي منذ دخوله إلى السوق المصري عام 2007 والعمل به تحت اسم بنك الكويت الوطني مصر، كان ومازال داعماً ومحفزاً للشركات الاستثمارية الخليجية، والشركات الوطنية المصرية على حد سواء، وذلك بفضل شبكة فروع مجموعة بنك الكويت الوطني إقليمياً ودولياً.

وفروع بنك الكويت الوطني تنتشر في 13 دولة حول العالم، فضلاً عن التصنيف الائتماني العالي الذي تتمتع به المجموعة (A+).