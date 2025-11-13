بنك الإسكندرية يمول تكاليف إنشاء مجمع "ألستوم" الصناعي في برج العرب

أعلن بنك الإسكندرية، أحد بنوك مجموعة إنتيسا سان باولو، عن منحه قرضاً متوسط الأجل لشركة "ألستوم ريل وايز كومبونتس للتصنيع" (إحدى الشركات التابعة لمجموعة ألستوم العالمية)، لتمويل ما يصل إلى 83% من تكاليف إنشاء وتطوير مجمعها الصناعي الجديد في منطقة برج العرب – الإسكندرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام البنك بدعم جهود التنمية الاقتصادية والتحول الصناعي في مصر، وفق بيان له اليوم.

سيمثل المجمع الصناعي الجديد، الذي يمتد على مساحة 40 فداناً في المنطقة الصناعية ببرج العرب، مركزًا متطورًا يضم أحدث خطوط الإنتاج والتجميع للأنظمة والمكونات الكهربائية الخاصة بالسكك الحديدية، بما في ذلك أنظمة الإشارات، ولوحات التحكم، وحزم الكابلات.

بالإضافة الى ذلك، يشمل المشروع إنشاء مصنع ثانٍ متخصص في إنتاج وحدات النقل المتحركة، والتي تغطي مركبات النقل الخفيف (LRT)، والمونوريل، والقطارات فائقة السرعة.

ومع بدء التشغيل الكامل، سيتحول المصنع إلى مركز إقليمي متكامل للإنتاج، يعزز القيمة المضافة محلياً، ويساهم في تحديث قطاع النقل بالسكك الحديدية، ويزود الأسواق المحلية والإقليمية بالمكونات الحيوية تلبي احتياجات السوق.

قال باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية إن التمويل المقدم من البنك لهذا المشروع مع مجموعة ألستوم العالمية تأتي كخطوة مهمة في تعزيز قدرات مصر الصناعية.

وأضاف أن هذه الاستثمارات تعكس التزام مجموعة إنتيسا سان باولو بأن تكون شريكًا موثوقًا يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويترك أثرًا إيجابيًا طويل الأمد على الاقتصاد الوطني.