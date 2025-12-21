قفزت 42.8%.. تدفقات قياسية في تحويلات المصريين بالخارج في 10 أشهر

تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز خلال أول 10 أشهر من العام الحالي 42.8% إلى نحو 33.9 مليار دولار مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

بحسب بيان البنك المركزي المصري اليوم، فإن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال شهر أكتوبر 26.2% على أساس سنوي إلى نحو 3.7 مليار دولار مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024.

عادت تدفقات تحويلات المصريين بالخارج مجددا إلى شرايينها الأساسية في البنوك والصرفات بعد القضاء على السوق السوداء وضبط سعر الصرف.