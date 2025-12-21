إعلان

قفزت 42.8%.. تدفقات قياسية في تحويلات المصريين بالخارج في 10 أشهر

كتب : منال المصري

12:20 م 21/12/2025

تحويلات المصريين بالخارج

تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز خلال أول 10 أشهر من العام الحالي 42.8% إلى نحو 33.9 مليار دولار مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

بحسب بيان البنك المركزي المصري اليوم، فإن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال شهر أكتوبر 26.2% على أساس سنوي إلى نحو 3.7 مليار دولار مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024.

عادت تدفقات تحويلات المصريين بالخارج مجددا إلى شرايينها الأساسية في البنوك والصرفات بعد القضاء على السوق السوداء وضبط سعر الصرف.

تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزي المصري سعر الصرف

