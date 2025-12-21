البنك العقاري يتجه للتخارج من أعماله المصرفية في الأردن

أعلن البنك العقاري المصري العربي توقيع اتفاقية لبيع أعماله المصرفية في الأردن المتمثلة في 13 فرعا ومكتبا.

ويعد البنك العقاري البنك المصري الوحيد بين البنوك المصرية الذي يمتلك رخصة عمل في المملكة الهاشمية ويعمل بها منذ عقود.

ويمتلك البنك العقاري المصري العربي رخصة من البنك المركزي الأردني كشركة أجنبية مُسجلة بموجب قوانين مصر والأردن كشركة أجنبية عاملة ويمارس أعماله المصرفية من خلال 13 فرعاً ومكتب في المملكة.

شدد البنك العقاري أن إتمام الصفقة يخضع لشروط محددة والمتوقع إتمامها قريباً لتنفيذ عملية البيع.

وبعد استكمال هذه الشروط والموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، وعملاً بأحكام قانون البنوك الأردني، ستنتقل لبنك الاتحاد حكما حقوق والتزامات فروع البنك في الأردن – بما فيها ودائع العملاء والتسهيلات والالتزامات التعاقدية الأخرى، وفق بيان للبنك اليوم.

وأكد البنك العقاري المصري العربي أن جميع الحسابات والودائع والتسهيلات والخدمات المصرفية المقدمة ستستمر دون أي تغيير أو انقطاع خلال المراحل الانتقالية، وبالتنسيق الكامل مع بنك الاتحاد والجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها البنك المركزي الأردني.

وأشار البنك إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستكمال الصفقة في حينه.