تقدم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وجميع العاملين بالبنك، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري والثقافي الذي يُجسّد عراقة مصر وتاريخها المجيد.

وبهذه المناسبة، صرّح المحافظ بأن افتتاح المتحف المصري الكبير يُجسد لحظة فخر لكل مصري ويُشكل منعطفًا تاريخيًا في مسيرة مصر الحافلة، ليُبرز للعالم بأسره قوة الدولة المصرية وقدرتها على مزج أصالة التاريخ مع طموح المستقبل.

وأكد عبد الله أن هذا الإنجاز الوطني يعكس رؤية مصر الشاملة في البناء والتنمية المستدامة، التي تمتد من الثقافة إلى الاقتصاد، لتؤكد مكانتها بين الأمم.

ويؤكد البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي التزامه الدائم بدعم مسيرة التنمية الشاملة، وتكامله مع جهود الدولة لتحقيق مستقبل يليق بعظمة مصر وحضارتها العريقة.