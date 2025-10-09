أفريكسيم بنك يناقش تغطية الفجوة التمويلية في أفريقيا بـ100 مليار دولار

يعتزم بنك التصدير والاستيراد الأفريقي "أفريكسيم بنك" استضافة الدورة الخامسة والعشرين لمناقشة لسد فجوة تمويل التجارة في أفريقيا المقدرة بقيمة 100 مليار دولار، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في أبيدجان.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإنه مع استمرار التحديات المالية العالمية في الضغط على الأسواق الناشئة، ستُسلَّط الأضواء مجددًا على فجوة تمويل التجارة في أفريقيا، المُقدَّرة بما يصل إلى 100 مليار دولار أمريكي سنويًا.

وستستكشف المناقشات هياكل تمويل مبتكرة مُصمَّمة لإطلاق العنان لفرص أعمال جديدة، مع التركيز بشكل خاص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكِّل أكثر من 90% من شركات القارة، ولكنها لا تزال تعاني من نقص الخدمات المقدمة من البنوك التقليدية.

وستُعقد ورشة عمل ليوم واحد حول التخصيم في 7 نوفمبر 2025.

ستجمع ندوة ATFS2025 نخبة من خبراء تمويل التجارة الأفرقة والدوليين، وخبراء البنوك، والشركات، والجهات التنظيمية.