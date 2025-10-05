إعلان

"بنك البركة" يتقدم بطلب للاستحواذ على 90% من أسهم التوفيق للتأجير التمويلي

كتب : أمنية عاصم

01:50 م 05/10/2025

بنك البركة مصر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تلقيها كتاباً من الممثل القانوني لبنك البركة مصر (مقدم العرض)، يفيد بالإفصاح عن نية البنك التقدم بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م (الشركة المستهدفة).

وبحسب الإفصاح المنشور على شاشة البورصة، أن العرض يتمثل في مبادلة أسهم دون خيار نقدي، بحيث يستحوذ بنك البركة مصر على النسبة المستهدفة مقابل إصدار أسهم زيادة في رأس ماله تخصص لصالح مساهمي الشركة المستهدفة المستجيبين للعرض بما لا يجاوز نسبة 8% من إجمالي أسهم رأس مال البنك مقدم العرض في ضوء ما يسفر عنه معامل المبادلة.

وأضافت الهيئة، أنه سيتم تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة، وذلك إعمالاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاته. علماً بأن مقدم العرض يمتلك حالياً نسبة ٧,٦٢٪ من أسهم الشركة المستهدفة.

وأكدت الهيئة، أنها تتابع الموقف لضمان صون حقوق المتعاملين وفقاً للمادة (۳۳۰) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مع الإشارة إلى أنه يتعين على مقدم العرض - بعد الإفصاح عن نيته - أن يتقدم بعرض الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الإفصاح، ويجوز للهيئة من هذه المهلة لمدة إضافية لا تجاوز ستين يوماً أخرى متى توافرت أسباب جدية تقدرها الهيئة.

ولفتت الهيئة نظر المتعاملين في السوق المصري إلى ضرورة التحلي بالحذر والدقة عند اتخاذ أي قرارات استثمارية مرتبطة بهذا الشأن.

الهيئة العامة للرقابة المالية بنك البركة البورصة المصرية

