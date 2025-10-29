إعلان

المركزي السعودي يلحق بالفيدرالي ويخفض سعر الفائدة

كتب : منال المصري

11:08 م 29/10/2025

البنك المركزي السعودي

خفض البنك المركزي السعودي سعر الفائدة 0.25% اليوم ليحلق بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك خليجية أخرى.

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% خلال اجتماع اليوم للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي وللمرة الثانية على التوالي إلى 3.75% و4%.

وبعد قرار الفيدرالي سارعت 3 بنوك مركزية خليجية الإمارات وقطر والبحرين إلى خفض سعر الفائدة 0.25% اليوم.

وتتماشى الدول الخليجية مع قرار الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت بسبب ارتباط تجارة النفط بالدولار ولحماية مكاسبها.

