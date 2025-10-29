"بتكوين" تتراجع بعد خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة اليوم

تراجعت عملة "بتكوين" أكثر العملات المشفرة انتشارا في العالم بنحو 0.5% إلى قرب 111 ألف دولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة.

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% خلال اجتماع اليوم للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي وللمرة الثانية على التوالي إلى 3.75% و4%.

على النقيض أرتفع أداء الدولار وسعر الذهب عالميا بعد خفض الفيدرالي للفائدة، وفق وكالة بلومبرج.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن سعر الذهب عالميا ارتفع 0.7% إلى نحو 3955 دولار للأوقية، فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.66% إلى 99.28 نقطة.

ومؤشر الدولار يعمل على قياس أداء العملة الأمركية أمام سلة عملات رئيسية مكونة من 6 عملات هي الجنيه الإستراليني واليورو والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية والين الياباني.