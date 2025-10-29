إعلان

"بتكوين" تتراجع بعد خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة اليوم

كتب : منال المصري

10:35 م 29/10/2025

عملة بتكوين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجعت عملة "بتكوين" أكثر العملات المشفرة انتشارا في العالم بنحو 0.5% إلى قرب 111 ألف دولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة.

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% خلال اجتماع اليوم للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي وللمرة الثانية على التوالي إلى 3.75% و4%.

على النقيض أرتفع أداء الدولار وسعر الذهب عالميا بعد خفض الفيدرالي للفائدة، وفق وكالة بلومبرج.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن سعر الذهب عالميا ارتفع 0.7% إلى نحو 3955 دولار للأوقية، فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.66% إلى 99.28 نقطة.

ومؤشر الدولار يعمل على قياس أداء العملة الأمركية أمام سلة عملات رئيسية مكونة من 6 عملات هي الجنيه الإستراليني واليورو والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية والين الياباني.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بتكوين عملة بتكوين العملات المشفرة البنك المركزي الأمريكي المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة الدولار سعر الذهب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدا لمصراوي.. الداخلية تنفي غلق طرق أو محاور بمحيط المتحف الكبير
هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس