وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) – إحدى الشركات التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر –بهدف دعم أنشطة الشركة في مجالي التأجير التمويلي والتمويل العقاري، في خطوة تعكس التعاون المستمر بين المؤسسات المالية الكبرى لتعزيز أدوات التمويل في السوق المصري.

وتأتي هذه الاتفاقية، وفق بيان اليوم، في إطار حرص الطرفين على تعزيز دور التمويل الإسلامي كأداة فعالة لدعم النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات التنموية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية في السوق المصري.

حضر التوقيع تامر أحمد رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري ومحمد يحيي أميري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance)، ورامي فاروق، رئيس قطاعي العمليات والخزانة بشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance)، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن هذه الاتفاقية تعكس التزام البنك الأهلي المصري بتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات المالية الرائدة بما يخدم أولويات التنمية في الدولة خاصة ان التمويل الإسلامي يمثل أحد الأدوات الفاعلة التي تسهم في تنويع البدائل التمويلية وتعزيز الشمول المالي ودعم النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة الي تعزيز دور التمويل الإسلامي كأحد ركائز النمو الاقتصادي.

وأعرب محمد يحيي أميري، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري، والتي تأتي في إطار خطط الشركة التوسعية لتقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وان هذا التعاون سيمكن الشركة من تعزيز قدرتها على خدمة العملاء من الشركات وتلبية احتياجاتهم التمويلية المتنوعة بكفاءة وفعالية أكبر.

وقال شريف رياض رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري إن التعاون مع شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل كإحدى الشركات البارزة في مجال التمويل الإسلامي سيتيح توفير حلول تمويلية طويلة الأجل لقطاعات التأجير التمويلي والتمويل العقاري

وقال تامر أحمد إن هذه الشراكة تمثل خطوة جديدة في دعم توسع الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المصري.

وأضاف رامي فاروق، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل للشركة، مما يدعم قدرتنا على تقديم منتجات وخدمات تمويلية مبتكرة، نتطلع إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع البنك الأهلي المصري تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم قطاع الشركات في مصر.