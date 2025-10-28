أعلنت مجموعة بنك HSBC أنها تدرس التخارج من تمويل التجزئة المصرفية للأفراد بوحدتها في مصر مع الإبقاء على تمويل المؤسسات المالية والشركات بمصر دون تغيير.

ويعني ذلك أن "إتش إس بي سي" لن يكون مهتمًا بتمويل العملاء من الأفراد وسيكتفي فقط بتمويل الشركات، ليس في مصر مثل خطة عمله في عدد من الدول الأخرى.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان مجموعة HSBC في وقت سابق من هذا العام عن مراجعة استراتيجية مماثلة لأعمالها في وحدات الخدمات المصرفية للأفراد في كل من أستراليا وإندونيسيا وسريلانكا وبنغلاديش، وكذلك قرارها ببيع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد للبنك في البحرين.

يقدم بنك إتش إس بي سي مصر، الذي يعمل تحت رخصة شركة مساهمة مصرية، خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار في مصر والخارج من خلال 46 فرعًا وعدد 7 وحدات بنكية صغيرة، ويوظف 1570 موظفًا في تاريخ الميزانية.

ما مصير العملاء الأفراد؟

سيكون أمام العملاء سيناريوهان في حال موافقة بنك "إتش إس بي سي" على الخروج من تمويل الأفراد في مصر.

محفظة التجزئة المصرفية تضم العملاء الأفراد، سواء أصحاب الحسابات المصرفية أو الودائع، وكذلك القروض الاستهلاكية مثل القرض الشخصي والسيارات والسلع المعمرة وغير ذلك.

السيناريو الأول موافقة البنك على أحد العروض المقدمة من بعض البنوك العاملة بمصر والمهتمة بشراء محفظة الأفراد في البنك، وفي هذه الحال سيتم تحويل حسابات العملاء بعد إخبارهم بالبنك المستفيد.

أما في حال قرار البنك بتصفية المحفظة لعدم وجود عرض جيد مقدم من أحد البنوك بمصر، سيتم التواصل مع جميع العملاء لسحب أموالهم وتسوية القروض.

وخطوة التصفية من بنك إتش إس بي سي لن تأتي إلا بعد التأكد من حصول جميع العملاء على حقوقهم المالية وفق تعليمات البنك المركزي.

ويعد البنك المركزي المصري ضامنًا لكافة حقوق العملاء بالبنوك العاملة بمصر، ولن يوافق على إجراء أي تصفية أو بيع إلا بعد التأكد من حصول جميع العملاء على حقوقهم.

أهم أرقام بنك إتش إس بي سي

تأسس بنك إتش إس بي سي مصر شركة مساهمة مصرية - منشأة طبقًا لقانون الاستثمار بموجب قرار وزير شؤون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 60 لسنة 1982، والذي نُشر في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 17 مايو سنة 1982 في جمهورية مصر العربية، ويقع المركز الرئيسي للبنك في القاهرة.

وقد بدأ البنك مزاولة نشاطه المصرفي اعتبارًا من 15 ديسمبر 1982، وبتاريخ 31 ديسمبر 2009 تم شطب قيد أسهم البنك من جداول البورصة المصرية.

صافي أرباح البنك تراجعت بنحو 6.4% خلال النصف الأول من 2025 إلى نحو 9.58 مليار جنيه مقابل نحو 10.23 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

صافي الدخل من العائد ارتفع بنحو 12.3% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 17.52 مليار جنيه مقابل نحو 15.6 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفع بنحو 11.7% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 1.42 مليار جنيه مقابل نحو 1.27 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

إجمالي رصيد محفظة القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء ارتفع بنحو 4.1% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 54.615 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل نحو 52.439 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

إجمالي رصيد ودائع العملاء بالبنك ارتفع بنحو 5% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 221.58 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل نحو 211.14 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

إجمالي أصول البنك ارتفع بنحو 6% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 300.33 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل نحو 283.46 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

تجربة سابقة

بنك إتش إس بي سي ليس التجربة الوحيدة في مصر، فقد أعلن سيتي بنك الأمريكي، الذي يمتلك وحدة مصرفية له في مصر قبل 10 سنوات، بيع محفظة التجزئة المصرفية في مصر للبنك التجاري الدولي CIB بعد منافسة مع عدد من البنوك الأخرى.

واكتفى سيتي بنك بتمويل الشركات والمؤسسات الكبرى في مصر حتى إعداد هذا التقرير للنشر.

كما أن بنك ستاندرد تشارترد، الوافد الجديد على السوق المصري، اكتفى بتمويل الشركات والمؤسسات في مصر دون الأفراد وفق خطة عمله.

وأكدت مجموعة HSBC مواصلة التركيز على دفع التدفقات التجارية والاستثمارية من وإلى مصر لدعم عملائها من الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في مصر وكذلك مساعدة عملائها من الشركات والمؤسسات المحلية في مصر في تحقيق طموحاتهم في النمو على المستوى الدولي.

