انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:09 ص 28/10/2025

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.



أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم:



سعر الريال السعودي: 12.59 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



سعر الدرهم الإماراتي: 12.88 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



سعر الدينار البحرينى: 124.35 جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و125.92 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.



سعر الريال القطري: 12.02 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



سعر الدينار الأردنى: 66.32 جنيه للشراء، و67.02 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.



سعر الدينار الكويتى: 153.84 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و154.93 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا.


