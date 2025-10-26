إعلان

الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض فوري للمشروعات الصغيرة 250 مليون جنيه

كتب : منال المصري

02:52 م 26/10/2025

البنك الأوروبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سعيه إلى إقراض شركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمويلا بالعملة المحلية بقيمة 250 مليون جنيه (ما يعادل 4.5 مليون يورو).

ويهدف القرض وفقا لبيان البنك اليوم، إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي يقودها الشباب.

ويأتي هذا القرض، وفق بيان البنك اليوم، في إطار برنامج شباب مصر في مجال الأعمال ("مصر YiB") لإعادة إقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الخاصة التي يقودها أو يمتلكها الشباب في مصر، وخاصةً في المناطق النائية.

سيصاحب القرض أيضًا حزمة شاملة من التعاون الفني، وتغطية مخاطر الخسارة الأولى، والحوافز، بتمويل من آلية الاستثمار في دول الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي، وصندوق المساهمين الخاص التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبرنامج الاتحاد الأوروبي - مصر لإدماج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بهدف تعزيز قدرات شركة فوري لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمقترضين الفرعيين، مع تخفيف أثر اضطرابات الاقتصاد الكلي على المستفيدين النهائيين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الأوروبي مشروعات الصغيرة شركة فوري لتمويل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
فودافون كاش تضيف ميزة جديدة لتجنب أخطاء إرسال الأموال
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي