الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض فوري للمشروعات الصغيرة 250 مليون جنيه

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سعيه إلى إقراض شركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمويلا بالعملة المحلية بقيمة 250 مليون جنيه (ما يعادل 4.5 مليون يورو).

ويهدف القرض وفقا لبيان البنك اليوم، إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي يقودها الشباب.

ويأتي هذا القرض، وفق بيان البنك اليوم، في إطار برنامج شباب مصر في مجال الأعمال ("مصر YiB") لإعادة إقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الخاصة التي يقودها أو يمتلكها الشباب في مصر، وخاصةً في المناطق النائية.

سيصاحب القرض أيضًا حزمة شاملة من التعاون الفني، وتغطية مخاطر الخسارة الأولى، والحوافز، بتمويل من آلية الاستثمار في دول الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي، وصندوق المساهمين الخاص التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبرنامج الاتحاد الأوروبي - مصر لإدماج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بهدف تعزيز قدرات شركة فوري لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمقترضين الفرعيين، مع تخفيف أثر اضطرابات الاقتصاد الكلي على المستفيدين النهائيين.