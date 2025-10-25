كتبت- منال المصري:



قال بينيدكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، إن إجمالي أصول البنك ارتفعت بنحو ثمانية أضعاف خلال عشر سنوات، من 6 مليارات دولار في سبتمبر 2015 إلى ما يقارب 44 مليار دولار في سبتمبر 2025، مؤكدًا أن الإيرادات وصافي الدخل ارتفاعا بالوتيرة نفسها.



وأوضح أوراما، في كلمته خلال مؤتمر الوداع الذي عُقد في القاهرة، أن البنك وزّع نحو 1.4 مليار دولار كأرباح على المساهمين خلال الفترة من 2015 إلى 2024.



وأشار إلى أن البنك تمكّن، بدعم شركائه ومؤسساته التمويلية، من تعبئة وصرف أكثر من 155 مليار دولار خلال العقد الماضي لتمويل التنمية في القارة الإفريقية، في قطاعات البنية التحتية والصناعة والتجارة.



وأضاف أوراما أن البنك قدّم تمويلات بقيمة 10 مليارات دولار لمواجهة جائحة كوفيد-19، إلى جانب ملياري دولار لتأمين اللقاحات لإفريقيا ومنطقة الكاريبي، مما أسهم في حماية الاقتصادات الإفريقية خلال فترة الجائحة.



ولفت إلى أن البنك ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات صناعية كبرى، منها دعم إنشاء مناطق صناعية واقتصادية خاصة ومشروعات البنية التحتية الثقيلة مثل مصفاة ومجمع بتروكيماويات دانجوتي في نيجيريا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات أسهمت في خلق صادرات صناعية جديدة وتعزيز الاكتفاء الذاتي الإفريقي.



وبيّن أن البنك يعمل اليوم مع أكثر من 500 بنك إفريقي وعدد من كبريات الشركات، بينها دانجوتي والسويدي وسونانجول والشركة الوطنية للبترول في نيجيريا (NNPC)، إلى جانب تعاونه مع مؤسسات تمويل وتنمية دولية مثل البنك الإفريقي للتنمية وبنوك تجارية كبرى كـ«ستاندرد تشارترد» و«إتش إس بي سي» و«ميتسوبيشي يو إف جي».



وأكد أن نجاح البنك في مضاعفة أصوله وتمويلاته جاء بدعم من الجهات المساهمة والحكومات الإفريقية التي واصلت ضخ رؤوس الأموال حتى في فترات الاضطرابات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الموارد الإفريقية أصبحت الآن من أهم مصادر تمويل البنك.صورة داخلية