تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين حفل تسليم بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" رئاسة البنك للرئيس الجديد جورج إلومبي" الكاميروني بعد مرور 10 سنوات على رئاسة البنك وتحقيق معدلات نمو قوية وإطلاق مبادرات عديدة لأول مرة في تاريخه.

كان أوراما تولى رئاسة أفريكسيم بنك في 2015 ووقتها قدم وعدا رسميًا للمساهمين، بتحويل البنك إلى مؤسسة قوية ورائدة في أوساط البنوك في جميع مقاييس الأداء المالي لتنمية رأس مال البنك بسرعة من حيث القيمة المطلقة، وتحسين الرسملة من خلال مبادرات إدارة رأس المال المبتكرة لضمان إدارة المخاطر من الدرجة الأولى، وتحقيق عوائد كافية للمساهمين.

دعم مصر

خلال ولايتي بنديكت أوراما قدم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد دعما قويا لمصر لمساندة الاقتصاد المصري والعبور من الأزمات الاقتصادية.

في 2016 قدم أفريكسيم نحو 4 مليارات دولار للبنك المركزي المصري بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي ومواجهة مصر أزمة الدولرة قبل تنفيذ مصر إصلاحات اقتصادية جريئة مدعومة من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 12 مليار دولار منذ نوفمبر 2016 حتى 2019.

ووأصل أفريكسيم بنك دعم العديد من القطاعات الحيوية المصرية حيث قدم تسهيلات دواره لهيئة الكهرباء والبترول بنحو مليار دولار سنويا.

كما يعمل البنك على دعم رجال الأعمال المصريين في تنفيذ مشروعات بدول أفريقية عبر تغطية التكلفة التمويلية وتحمل المخاطر وتذليل كافة العقبات بما يملكه من علاقات قوية.

من أهم المشروعات العملاقة تمويل مجموعة السويدي إليكتريك بالتعاون شركة المقاولون العرب لبناء سد مائي في تنزانيا "جوليوس نيريري".

كما يقدم البنك تمويلات مليارية لبعض البنوك المصرية بهدف تمويل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أهم مبادرات البنك

- إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA بهدف تعزيز التبادل التجاري بين دول القارة.

- إطلاق منصة الدفع والتسوية الإفريقي"PAPSS"، بهدف التبادل التجاري بين دول القارة بالعملة الأفريقية وتخفيف سطوة الدولار.

- إطلاق المعرض الأفريقي للتجارة البنية بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية بين الدول الأفريقية.

منذ انطلاق المعرض عام 2018 حقق صفقات تجارية واستثمارية بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار آخرها انعقاده في الجزائر بتنفيذ صفقات بنحو 48 مليار دولار.

- إطلاق شركة جديدة تحت اسم "الأفريقية للتجارة والصناعة" (SATCI)، برأسمال أولي مليار دولار، بهدف تقديم التمويل من مواردها الذاتية، وتخطط لتوسيع عملياتها بسرعة.

أهم النتائج

نما إجمالي الأصول والضمانات بأكثر من ثمانية أضعاف بين سبتمبر 2015 وخلال 2025، ليقترب من 44 مليار دولار.

ارتفع إجمالي الإيرادات سبعة أضعاف، ليتخطى 3 مليار دولار، من 408 مليون دولار في عام 2015.

وبلغ صافي الدخل حوالي مليار دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 700٪، من مستواه البالغ 125 مليون دولار أمريكي في عام 2015.

شهد توليد رأس المال الداخلي والدعم القوي للغاية من المساهمين من خلال استثمارات الأسهم الإضافية الكبيرة، ارتفاع أموال المساهمين من حوالي مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2015 إلى 7.5 مليار دولار خلال 2025.