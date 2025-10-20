إعلان

سعر الدولار اليوم يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

كتب : آية محمد

04:02 م 20/10/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 20-10-2025، بينما استقر في بنك مصر، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.42 جنيهًا للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.54 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و47.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

إعلان

