نجيب ساويرس يبيع كامل حصته في أوراسكوم كونستركشون لصالح أخيه "ناصف"

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستركشون بي إل سي (الإماراتية) اليوم استحواذ ناصف ساويرس على كامل حصة شقيقه نجيب ساويرس في رأس مال شركة أوراسكوم كونستركشون- ليعني ذلك القرار تخارج نجيب ساويرس من مساهمته في الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن ناصف ساويرس استحوذ من خلال إحدى الكيانات المملوكة له على عدد 6,439,725 سهم والتي تمثل نسبة قدرها %5.84 من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وهذه الأسهم المستحوذ عليها كانت تمثل كامل الأسهم المملوكة لـ نجيب ساويرس، في رأس مال الشركة المصدر.

ويمتلك أفراد عائلة ساويرس والكيانات المملوكة لهم إجمالي عدد 60,481,391 سهم والتي تمثل 54.86% من إجمالي أسهم رأس مال شركة أوراسكوم كونستركشون بي إل سي.

وبعد هذا التعديل، سيصبح ناصف ساويرس والكيانات المملوكة له مالكا 42.36% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، ويتضمن سعر الشراء مبلغ 8.91 مليون دولار نقدا ونقل أصول أخرى.

وسيظل إجمالي عدد الأسهم المملوكة لعائلة ساويرس والكيانات التابعة لهم دون تغيير، وفق الإفصاح.