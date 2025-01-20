انخفاض سعر شراء الريال السعودي في 5 بنوك اليوم الاثنين
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر شراء الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.36 جنيه للشراء، و 13.43 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.36 جنيه للشراء ، و 13.43 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.37 جنيه للشراء ، و 13.43 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.38 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.43 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.
بنك القاهرة: 13.36 جنيه للشراء، و 13.43 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.
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