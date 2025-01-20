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انخفاض سعر شراء الريال السعودي في 5 بنوك اليوم الاثنين

10:49 ص الإثنين 20 يناير 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر شراء الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.36 جنيه للشراء، و 13.43 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.36 جنيه للشراء ، و 13.43 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.37 جنيه للشراء ، و 13.43 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.38 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.43 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.

بنك القاهرة: 13.36 جنيه للشراء، و 13.43 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

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