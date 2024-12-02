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المركزي يبيع أذون خزانة بـ 980.5 مليون دولار بسعر فائدة 4.5%

06:44 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

البنك المركزي

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كتبت- منال المصري:

باع البنك المركزي المصري اليوم الاثنين بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل عام "364 يوما" بقيمة 980.5 مليون دولار بسعر فائدة 4.5%، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

فيما تقدم المستثمرون بطلبات شراء بأكثر من 1.145 مليار دولار بسعر فائدة وصل إلى 5.4%.

وأذون الخزانة المطروحة اليوم تعد واحدة من 6 عطاءات مقومة بالدولار تم إعادة طرحها خلال 2024 مع كل استحقاق لنظيرتها.

كما يعمل المركزي على إعادة بيع عطاءين لأذون الخزانة باليورو خلال شهري أغسطس ونوفمبر من كام عام.

في نوفمبر الماضي باع البنك المركزي أذون خزانة أجل عام بنحو 1.57 مليار دولار بمتوسط سعر فائدة 4.5%، وفق بيانات منشورة على موقع المركزي.

البنك المركزي أذون خزانة وزارة المالية
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