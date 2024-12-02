لدعمه للمنظومة الصحية.. البنك الأهلي يوقع بروتوكول مع "ألفا هيلث كير"

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي بروتوكول تعاون مع شركة ألفا هيلث كير المتخصصة في توريد الأجهزة والمعدات الطبية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرامج التمويلية المناسبة التي يتيحها البنك، استكمالا لدعم المنظومة الصحية.

ووفق بيان البنك اليوم، فإن التوقيع جاء بحضور الدكتور عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري وسعيد محمد رجب رئيس مجلس إدارة شركة ألفا هيلث كير وفرق العمل المتخصصة من الجانبين.

وقال الدكتور عماد فرج إن البنك الأهلي يلعب دورًا محوريًا في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في القطاعات الحيوية التي تخص المواطنين وعلى رأسها الرعاية الصحية.

وأوضح أن هذا التعاون يمثل جزءًا من التزام البنك المستمر بدعم القطاعات الحيوية والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الصحية من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ومتطورة تلبي احتياجات المؤسسات الطبية في مختلف المراحل وتساعد في تطوير القطاع الطبي وضمان وصول الخدمات الصحية بجودة عالية لجميع المواطنين مع تحسين البنية التحتية الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.