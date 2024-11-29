سعر الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، ويزداد الطلب بين العملاء على شراء الريال السعودي خلال الفترة الراهنة، مع بدء موسم العمرة.

سعر الريال السعودي في أكبر 5 بنوك

البنك الأهلي: 13.17 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.23 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك مصر: 13.18 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.23 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.19 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و13.23 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.21 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و13.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.