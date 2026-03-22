صلاح عبد الله يحتفل بعيد الأم برسالة مؤثرة لشقيقته

كتب : نوران أسامة

12:13 م 22/03/2026

احتفل الفنان الكبير صلاح عبد الله بعيد الأم بطريقة مختلفة، حيث وجّه رسالة خاصة لشقيقته الصغرى.

ماذا قال صلاح عبد الله في عيد الأم؟

ونشر صلاح عبد الله صورة تجمعه بشقيقته عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "أم أصغر من ولادها.. أيوه فيه أم أصغر من ولادها… أختي أنا كانت أصغر مني بكذا سنة".

وتابع: "وفي عيد الأم لازم أعيد عليكي وأقولك كل سنة وإنتي يا كرم في أفضل صحة وأحسن حال، وربنا يبارك في صحتك وأسرتك وضحكتك يا حبيبتي".

آخر أعمال صلاح عبد الله الفنية

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله شارك في مسلسل "الضحايا" بطولة: ندى بسيوني، ميرنا وليد، وفاء سالم، إيناس مكي، راندا البحيري، ومن إخراج حاتم صلاح الدين.

كما شارك كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "اللون الأزرق" الذي عرض ضمن دراما النصف الثاني من شهر رمضان، بطولة جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، نور محمود، حنان سليمان.

كما يستعد الفنان الكبير لعرض مسلسله الجديد "إعلام وراثة" خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة عمرو عبد الجليل، انتصار، عبد العزيز مخيون، سهر الصايغ، أحمد فهيم، ومن إخراج حسن صالح.

