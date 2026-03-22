أصدرت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، توجيهات مشددة للمحافظين، بشأن التعامل خلال فترة عيد الفطر المبارك على مستوى الدولة.

وبحسب مصدر تحدث إلى مصراوي، فقد تم التنبيه على ضرورة التصدي بكل حسم لأي محاولات لارتكاب مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق في مختلف المحافظات من أجل التأكد من جودة السلع والمنتجات، والتصدي لأي محاولات استغلال من قبل التجار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.

وشددت الوزارة، على ضرورة متابعة حالة النظافة ورفع الإشغالات، وتنظيم حملات تفتيش مستمرة للتأكد من المظهر الجمالي والحضاري خلال العيد.