سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، ومتوقع زاد الطلب بين العملاء على شراء الريال السعودي خلال الفترة الراهنة، مع بدء موسم العمرة.
سعر الريال السعودي في أكبر 5 بنوك
البنك الأهلي: 12.93 جنيه للشراء ، و 12.99 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش.
بنك مصر: 12.93 جنيه للشراء بارتفاع 3 قروش، و 12.99 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش.
بنك الإسكندرية: 12.97 جنيه للشراء بارتفاع 6 قروش، و 13 جنيهًا للبيع بارتفاع 5 قروش.
البنك التجاري الدولي: 12.95 جنيه للشراء ، و 12.99 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش.
بنك القاهرة: 12.93 جنيه للشراء بارتفاع 3 قروش ، و 12.99 جنيه للبيع،. بارتفاع 4 قروش.
فيديو قد يعجبك: