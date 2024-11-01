سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، ومتوقع زاد الطلب بين العملاء على شراء الريال السعودي خلال الفترة الراهنة، مع بدء موسم العمرة.

سعر الريال السعودي في أكبر 5 بنوك

البنك الأهلي: 12.93 جنيه للشراء ، و 12.99 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش.

بنك مصر: 12.93 جنيه للشراء بارتفاع 3 قروش، و 12.99 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.97 جنيه للشراء بارتفاع 6 قروش، و 13 جنيهًا للبيع بارتفاع 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.95 جنيه للشراء ، و 12.99 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش.

بنك القاهرة: 12.93 جنيه للشراء بارتفاع 3 قروش ، و 12.99 جنيه للبيع،. بارتفاع 4 قروش.