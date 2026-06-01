ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد أن أمرت إسرائيل قواتها بزيادة التوغل في لبنان في إطار المعركة أمام جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أُعلن ‌منذ أكثر من 6 أسابيع.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.17 دولار أو 2.48% لتصل إلى 89.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 2312 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار أو 2.12% لتصل إلى 93.05 دولار للبرميل، وفقا لرويترز.