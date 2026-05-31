أطلقت جامعة القاهرة مسابقة المشروعات الخضراء الذكية بالكليات والمعاهد، تمهيدًا لتأهيل المشروعات المتميزة للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وتأتي المسابقة على هامش الندوة التي استضافتها الجامعة، وحاضر فيها السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تناولت أهمية المشروعات المبتكرة في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

الابتكار وريادة الأعمال في مقدمة أولويات الجامعة

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تضع الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة محفزة لأبنائها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والعاملين لتطوير حلول عملية وذكية للتحديات البيئية والمجتمعية.

وأشار إلى أن المشروعات الخضراء الذكية أصبحت إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المسابقة تستهدف اختيار أفضل المشروعات التي تجمع بين البعد البيئي والتكنولوجي، وتمتلك نماذج أولية قابلة للتطبيق، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ذات أثر تنموي واقتصادي حقيقي، وقادرة على جذب التمويل والاستثمار والتوسع على نطاق أوسع.

في الوقت نفسه قال الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المسابقة مفتوحة لجميع منتسبي جامعة القاهرة، وتشترط أن تتضمن المشروعات مخرجًا عمليًا أو نموذجًا أوليًا (Prototype)، وأن تخدم أحد أهداف التنمية المستدامة البيئية، مع الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا الذكية مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة.

بالإضافة إلى نظم المعلومات الجغرافية، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، كما يجب أن تتمتع المشروعات بجدوى اقتصادية واضحة وقابلية للتوسع والاستدامة وإحداث أثر تنموي ملموس ومدعوم بالمؤشرات والبيانات.

وأضاف أن المشروعات المتقدمة ستعرض أمام لجنة تحكيم متخصصة خلال فعالية كبرى بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بما يتيح لأصحابها فرصة عرض أفكارهم ومخرجاتهم أمام الخبراء والمتخصصين، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقدم للمسابقة هو 1 يوليو 2026.



قائمة جوائز المسابقة

يحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف جنيه، والثاني على 15 ألف جنيه، والثالث على 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 10 جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه، وذلك دعمًا للمشروعات الواعدة وتحفيزًا للمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع والبيئة، كذلك سوف تتبنى الجامعة المشرعات الفائزة وتدعمها، وتوفر لها الحماية القانونية وتدخل في شراكة مع أصحابها من خلال شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد إحدى المبادرات الرائدة على مستوى الجمهورية، لدعم المشروعات المرتبطة بالاستدامة والعمل المناخي، وتهدف إلى نشر الوعي البيئي، وبناء القدرات، وتشجيع الحلول المبتكرة القادرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية.



