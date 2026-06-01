سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 31-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-6-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7731 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 22 بلغ 7087 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6765 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5799 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4510 جنيهات.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54120 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.