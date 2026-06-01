أنتظر النتائج النهائية.. ماذا قال رئيس كولومبيا عن فرز أصوات انتخابات الرئاسة؟
كتب : وكالات
قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إنه لا يقبل النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات التي ستحدد من يخلفه في المنصب، مضيفا أنه سينتظر النتائج النهائية التي يراجعها القضاة.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التسجيل الوطني، أن المرشح المستقل اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا تصدر السباق بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات مما يؤهله لخوض جولة ثانية أمام اليساري حليف بيترو وعضو مجلس الشيوخ إيفان سيبيدا، الذي حصل على ما يقل قليلا عن 41% من الأصوات، وفقا لرويترز.