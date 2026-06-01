قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إنه لا ‌يقبل النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات التي ستحدد من يخلفه في المنصب، ⁠مضيفا أنه سينتظر النتائج النهائية التي يراجعها القضاة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التسجيل الوطني، أن المرشح المستقل اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا ‌تصدر ⁠السباق بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات مما يؤهله لخوض ⁠جولة ثانية أمام اليساري حليف بيترو وعضو مجلس ⁠الشيوخ إيفان سيبيدا، الذي حصل على ⁠ما يقل قليلا عن 41% من الأصوات، وفقا لرويترز.