أنتظر النتائج النهائية.. ماذا قال رئيس كولومبيا عن فرز أصوات انتخابات الرئاسة؟

كتب : وكالات

04:36 ص 01/06/2026

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إنه لا ‌يقبل النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات التي ستحدد من يخلفه في المنصب، ⁠مضيفا أنه سينتظر النتائج النهائية التي يراجعها القضاة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التسجيل الوطني، أن المرشح المستقل اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا ‌تصدر ⁠السباق بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات مما يؤهله لخوض ⁠جولة ثانية أمام اليساري حليف بيترو وعضو مجلس ⁠الشيوخ إيفان سيبيدا، الذي حصل على ⁠ما يقل قليلا عن 41% من الأصوات، وفقا لرويترز.

