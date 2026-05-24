قال الدكتور شريف مهدي، أستاذ مساعد بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، إنه بمناسبة حلول عيد الأضحي تزداد نسبة حدوث الأمراض الجلدية سواء المعدي منها أو غير المعدي.

وعدد أستاذ مساعد الأمراض الجلدية أبرز هذه الأمراض كالتالي:

1- الاكزيما

وهي حالة غير معدية تزداد فرص حدوثها بسبب توافد السيدات علي صالونات التجميل وما يصاحب ذلك من استعمال لصبغات الشعر والماسكات المقشرة للبشرة مما يؤدي الي حدوث الاكزيما التلامسية والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى حكة شديدة والإحساس بالحرقة مع الاحمرار وتورم الوجه، أو الرقبة، أو فروة الرأس.

2- حساسية الشمس

حالة غير معدية وتنتج من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة في المصايف والحدائق وتحديدا في الفترة من 11 صباحا وحتي ال5 عصرا.

3- السنط

وهو فيروس معدي (HPV) ينتقل عن طريق التلامس المباشر مثل المصافحة والتقبيل وأيضا عن طريق صالونات الحلاقة حيث يزداد الإقبال عليها في الأعياد.

4- القمل

حشرة معدية تنتقل عن طريق صالونات الحلاقة مع ازدياد التوافد عليها مع عدم القيام بالتطهير والتعقيم اللازم للأدوات.

5- التينيا

التهاب فطري معدي ينتقل عن طريق التلامس المباشر أو تبادل استعمال الملابس و الادوات الشخصية وأيضا عن طريق صالونات الحلاقة.

6- كما أنه في الأعياد تزداد الزيارت الأسرية في المنازل وخروج الأسر للحدائق العامة والمتنزهات ومايصاحب ذلك من انتشار للامراض الجلدية البكتيرية والفيروسية مثل: الحصفة المعدية عدوي بكتيرية معدية عن طريق التلامس يزداد حدوثها مع ارتفاع درجات الحرارة.

كذلك تتضمن الجديري المائي عدوي فيروسية تنتقل عن طريق التلامس ورذاذ الانف (السعال ا٣و العطس)، فيروس الفم واليد والقدم: عدوي فيروسية تنتنقل عن طريق التلامس ورذاذ الفم وعادة يصيب الاماكن التي يحملها اسم الفيروس، المليساء: عدوي فيروسية تنتقل عن طريق التلامس، الهربس : عدوي فيروسية تنتقل عن طريق التلامس

وللحماية من الامراض المعدية إليك 5 طرق للحماية منه:

- التباعد قدر الامكان بين الاشخاص عند التواجد في أماكن مزدحمة.

- تقليل المصافحة والتقبيل.

- تقليل تبادل استعمال الادوات الشخصية مثل فرش الشعر والمناشف والملابس.

- عند الذهاب لصالونات الحلاقة وصالونات التجميل يفضل ان يجلب كل شخص أدواته الخاصة.

- تجنب استعمال دورات المياه العامة قدر المستطاع.

