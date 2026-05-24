قالت الدكتورة هدير فاروق، باحث بقسم الفارماكولوجي، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، إن عيد الأضحى يتميز بزيادة استهلاك اللحوم الحمراء، خاصة لحم الضأن، ما قد يؤثر على صحة الإنسان، خاصة المرضى المصابين بأمراض مزمنة ويمكن تحليل هذا التأثير من خلال فهم تفاعلات اللحوم مع أدوية معينة وتأثير مكوناتها على الأنظمة الفسيولوجية المختلفة في الجسم.

اللحوم وتأثيرها على التمثيل الدوائي

وأضافت فاروق أن اللحوم الغنية بالدهون والبروتين قد تؤثر على امتصاص بعض الأدوية، مثل: أدوية القلب مثل حاصرات البتا ومدرات البول: حيث يمكن أن تتأثر فعاليتها بسبب تغير امتصاصها في الجهاز الهضمي نتيجة للوجبات الدسم.

وأضافت أم مضادات التخثر مثل الوارفارين: الأطعمة الغنية بالبروتين قد تؤثر على بروتينات البلازما، مما يغيّر من ارتباط الدواء ويؤثر على فعاليته ومخاطر النزيف.

اللحوم الحمراء والإجهاد التأكسدي

وتابعت: تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، خاصة المشوية أو المحمرة، يرفع من تكوين مركبات مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والنيتروزامينات، مما يسبب زيادة في الإجهاد التأكسدي و تكوين الشوارد الحرة وهذا قد يفاقم من أمراض الكبد والقلب.

التأثير على مرضى الكُلى والسكري

وذكرت أن اللحوم تحتوي على نسب عالية من البروتينات والبيورينات، والتي قد تزيد من خطر ارتفاع اليوريا وحمض اليوريك في الدم، مما يؤثر على مرضى الكلى.

وأشارت إلى أن مرضى السكري الذين يتناولون أدوية مثل الميتفورمين قد يتعرضون لزيادة في مستوى السكر بالدم أو إرهاق إضافي للكلى نتيجة تناول وجبات العيد الغنية بالدهون والنشويات.

التداخل الدوائي الغذائي

واستطردت: اللحوم المملحة أو المتبّلة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، ما قد يقلل من فعالية بعض أدوية ارتفاع الضغط، والدهون قد تؤخر تفريغ المعدة وبالتالي تؤثر على ذروة تركيز الدواء ووقت الوصول اليها.

