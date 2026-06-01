بطائرة مسيرة.. مقتل طفل وإصابة 11 شخصا في هجوم أوكراني على خيرسون

كتب : وكالات

04:34 ص 01/06/2026

قال مسؤول عينته روسيا، إن طائرة مسيرة أوكرانية قصفت مبنى سكنيا في ‌جزء خاضع للسيطرة الروسية من منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، مما تسبب في مقتل طفل وإصابة 11 شخصا.

أكد فلاديمير سالدو، الحاكم الذي عينته روسيا ⁠للأجزاء التي تسيطر عليها في منطقة خيرسون، أن الضربة وقعت في مدينة هينيتشيسك، على شاطئ بحر آزوف.

ذكرت شركة طاقة في أوكرانيا، أن التيار الكهربائي انقطع عن 40 ألف شخص في البلاد على ‌أثر ⁠هجوم روسي على منطقة تشيرنيهيف الحدودية، في ظل استمرار تبادل الضربات بين الجانبين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وفقا لرويترز.

