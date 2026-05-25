الجامعة الأمريكية تحول مقرها في ميدان التحرير لساحة تعليم تجريبي

كتب : عمر صبري

01:50 م 25/05/2026
    مبادرة الجامعة الأمريكية
أطلقت الجامعة الأمريكية مبادرة بعنوان: "الثلاثاء في التحرير"، وتهدف إلى تحويل مقر الجامعة التاريخي بميدان التحرير في قلب القاهرة، إلى موقع ميداني نشط للبرامج الدراسية لطلاب البكالوريوس.

وأوضحت الجامعة أن المبادرة تعمل على تشجيع الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، على اعتبار حرمها الجامعي في وسط القاهرة جزءًا أساسيًا وراسخًا من تجربتهم الأكاديمية، تطبيقا لرؤية الجامعة المتمثلة في "جامعة واحدة، حرمان جامعيان".

وتشمل رؤية الجامعة تحويل القصر، الذي يعود تاريخه إلى 150 عامًا، إلى بيئة تعليمية تجريبية، والاستفادة من التراث المعماري للحرم الجامعي، لتقديم مقررات دراسية تتراوح بين الكتابة الإبداعية وبحوث العلوم السياسية، والمسرح والفنون مما يتيح للطلاب استكشاف أقدم مبنى بالجامعة عبر رؤى وزوايا متنوعة.

وقال الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة كان لها تأثير فاعل في الحياة المدنية والفكرية في مصر، على مدار أكثر من قرن، حيث استضافت فعاليات بارزة ومحاضرات مؤثرة ومبادرات أسهمت في إثراء المشهد الفكري والثقافي في البلاد.

وقال دلال: "تشهد القاهرة التاريخية حراكا ثقافيا متسارعا، ونحن نؤمن بأهمية هذا التطور ونسعى من موقعنا في قلب المدينة إلى إعادة إحياء حرم الجامعة بالتحرير بما يعزز قدرته على خدمة الطموحات والرؤى الوطنية بصورة أكثر فعالية."


