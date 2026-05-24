أعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة العاصمة، فتح باب الانضمام أمام الطلاب أصحاب الأفكار الإبداعية، والطموحات الريادية، ضمن رؤية الجامعة لإعداد جيل قادر على المنافسة، وخلق فرص عمل مبتكرة بعيدًا عن المسارات التقليدية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة إيمان أبو طالب، مدير النادي.

ويهدف النادي إلى توفير بيئة متكاملة تدعم المبدعين وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات وشركات ناشئة حقيقية، من خلال برامج تدريبية متخصصة، وإرشاد مهني يقدمه خبراء ورواد أعمال ناجحون، إضافة إلى إتاحة فرص المشاركة في كبرى المسابقات المحلية والدولية مثل "ديجيتوبيا" و"رواد النيل".

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن الجامعة تضع دعم الابتكار وريادة الأعمال ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب من تنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات ناجحة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن.

وأضاف: "نؤمن بأن شباب اليوم يمتلكون القدرة على صناعة التغيير وخلق فرص جديدة، ودور الجامعة لا يقتصر على التعليم الأكاديمي فحسب، بل يمتد إلى بناء الشخصية القيادية القادرة على الابتكار والمنافسة في سوق العمل".

بدوره أوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن دعم البحث العلمي التطبيقي وربطه بريادة الأعمال يمثل محورًا مهمًا في رؤية الجامعة، مؤكدًا أن النادي يوفر منصة عملية لتحويل المعرفة والأبحاث إلى تطبيقات ومشروعات ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار سعي الجامعة إلى خلق بيئة علمية محفزة تدعم التفكير الإبداعي، وتساعد الطلاب والباحثين على تطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

في الوقت نفسه أفادت الدكتورة إيمان أبو طالب، مدير نادي ريادة الأعمال، بأن النادي يفتح أبوابه لكل طالب يمتلك فكرة أو شغفًا بالتطوير والابتكار، مؤكدةً أن النادي ليس مجرد نشاط طلابي، بل مجتمع داعم يساعد الأعضاء على بناء مشروعاتهم خطوة بخطوة.

وأضافت: نهدف إلى تحويل الأفكار إلى واقع، وتوفير التدريب والإرشاد والفرص التي تمكّن الطلاب من دخول عالم ريادة الأعمال بثقة واحترافية.

ودعت الجامعة جميع الطلاب الراغبين في الانضمام إلى سرعة التسجيل من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المخصص للتقديم، مع ضرورة إدخال البيانات بدقة، على أن يتم التواصل مع المتقدمين لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية أو دعوتهم للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المقبلة للنادي.