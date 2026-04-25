أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير سيناء ومدن القناة، بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واشار "قنصوة"، في بيان اليوم، إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مجال التعليم العالي، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 25.6 مليار جنيه، إلى جانب استمرار العمل على إنشاء كليات جديدة وتحديث المعامل وورش التدريب.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ44 لتحرير سيناء، وفي إطار توجه الدولة نحو دفع عجلة التنمية الشاملة، خاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، حيث يحظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من القيادة السياسية، وهو ما أسهم في تنمية هذه المنطقة الاستراتيجية.

وأوضح الوزير، أن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال إنشاء جامعات جديدة، أو استضافة فروع لجامعات دولية، أو تقديم برامج مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة، بما يعكس تنوع منظومة التعليم بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وفروع الجامعات الأجنبية والمعاهد، مؤكدًا أن هذا التنوع يستهدف تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة عالميًا، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة.

تفاصيل جامعة شرق بورسعيد الأهلية

من جانبه، أوضح الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، أن الجامعة تُقام في مدينة سلام مصر شرق بورسعيد على مساحة 44 فدانًا، بتكلفة تُقدّر بنحو 4.6 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى، مؤكدًا أنها تسعى إلى توفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الإبداع والابتكار، وتشجع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المختلفة، إلى جانب التركيز على التدريب العملي لتنمية المهارات وتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وأشار إلى أن الجامعة تستهدف أن تكون مركزًا علميًا وثقافيًا بارزًا في المنطقة، من خلال تقديم برامج دراسية متطورة تلبي احتياجات التنمية، وتسهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، لافتًا إلى أنها تُعد من جامعات الجيل الرابع، بما تتميز به من بنية تحتية متقدمة وتكنولوجيا تعليمية حديثة.

وأضاف أن الجامعة تضم 7 كليات تشمل: الطب البشري، والصيدلة، والهندسة، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الصحية التطبيقية، وعلوم الأعمال، والآداب، مع التركيز على الدمج بين الجانب النظري والتطبيقي، وتنمية وعي الطلاب وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وفي السياق ذاته، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن عدد الجامعات الأهلية في مصر بلغ 32 جامعة، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن هذه الجامعات تعتمد على برامج تعليمية حديثة متعددة التخصصات، ومجهزة بأحدث الإمكانات التكنولوجية والمعامل المتطورة، بما يوفر بيئة تعليمية محفزة.

وأشار إلى حرص الجامعات الأهلية على بناء شراكات مع مؤسسات أكاديمية وصناعية، مع التركيز على التدريب العملي، بهدف إعداد خريجين مؤهلين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، ودعم خطط الدولة للنهوض بالصناعة والاقتصاد الوطني.

