تستعد المديريات والإدارات التعليمية لعقد امتحانات الشهر الثاني لصفوف النقل خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، حيث تقرر بدء الاختبارات اعتبارًا من يوم 2 مايو المقبل، مع التأكيد على عدم عقد أي امتحانات يوم 7 مايو، نظرًا لاعتماده إجازة رسمية على مستوى الدولة.

ضرورة تنظيم اليوم الدراسي بدقة

شددت المديريات على ضرورة تنظيم اليوم الدراسي بدقة من قبل إدارات المدارس، مع تنبيه الطلاب بمواعيد الحضور والالتزام بها، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ التقييمات الأسبوعية في مواعيدها المحددة دون التأثير على سير اليوم الدراسي أو اختبارات شهر أبريل.

تحديد الوزن النسبي للامتحانات

أوضحت المديريات، أن تحديد الوزن النسبي للامتحانات وزمن حصة التقييم، والتي تبلغ 50 دقيقة، يتم وفقًا لتوجيهات كل مادة، مع تخصيص 25 دقيقة فقط لمادة التربية الدينية داخل زمن الحصة، مشيرة إلى أن الامتحانات ستغطي الأجزاء التي تم تدريسها من نهاية مارس وحتى نهاية أبريل 2026.

وفيما يخص مادة المستوى الرفيع بمدارس اللغات، يتم تقييمها وفق الجداول التي يحددها التوجيه المختص، كما وجهت المديريات المدارس التي تعمل بنظام يوم الراحة لكل صف إلى توفيق أوضاعها، سواء بحضور الطلاب في يوم الراحة لأداء التقييم فقط، أو تعويض ذلك بيوم راحة لاحق حال استكمال اليوم الدراسي.

وأكدت المديريات التعليمية أن غياب الطالب عن الامتحان دون تقديم عذر مقبول سيترتب عليه حرمانه من الدرجة المخصصة لهذا التقييم، دون أحقية في إعادته.

وأشارت إلى أن نظام تقييم طلاب صفوف النقل يعتمد على توزيع الدرجات النهائية لكل مادة من 100 درجة، بحيث تمثل أعمال السنة نسبة 40%، وتشمل الواجبات والأنشطة، والتقييمات الأسبوعية، والانضباط والسلوك، والاختبارات الشهرية، بينما يُخصص 60% لامتحان نهاية الفصل الدراسي، ليتم احتساب المجموع النهائي لكل مادة بناءً على هذه النسب.

