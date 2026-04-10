أعلنت أكاديمية البحث العلمي فتح باب التقدم لمنح الدكتوراه "Step By Step – Cycle 2" ضمن برنامج GROWTH 2026، في إطار دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم المشروعات القومية وتطويع البحث العلمي لإيجاد حلول سريعة وفعالة لمشكلات المجتمع، وتعزيز نمو وتقدم الاقتصاد المصري، ضمن البرنامج الرئيسي لتنمية قدرات الباحثين من الثانوية إلى العالمية (GROWTH)، وذلك حتى 31 مايو 2026.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمي أن مدة منح الدكتوراه 4 سنوات، وقيمة المنحة تصل إلى 350 ألف جنيه مصري (كحد أقصى)، ولا تشمل المنحة مرتبات أو حوافز شهرية.

وتتمثل الشروط الرئيسية كالتالي:

• أن يكون المتقدم مصري الجنسية

• حاصل على الماجستير من جامعة معترف بها (بحد أدنى جيد جدًا في البكالوريوس)

• مسجل فعليًا بالدراسات العليا بإحدى الجامعات المصرية

• الانتهاء من تمهيدي الدكتوراه

• ألا يزيد السن على 35 عامًا

• تابع لجهة بحثية أو قسم بحث وتطوير بإحدى الشركات/المصانع

• غير منتفع بأي منحة أخرى

• استيفاء الموقف من التجنيد/الخدمة العامة

• أولوية للحاصلين على منحة "علماء الجيل القادم"

• مراعاة H-Index للمتقدم والمشرف الرئيسي

• المفاضلة وفقًا للتقدير التراكمي، وعند التساوي تُراعى الخبرة العملية

• المنحة لا تُعد تعيينًا أو التزامًا بالتوظيف

ويمكن للراغبين التقديم عبر رابط التقديم للدكتوراه.

وتشمل مجالات التقديم للدكتوراه جميع العلوم الأساسية والتطبيقية ذات الأولوية وفق رؤية مصر 2030، مع التركيز على التكنولوجيات البازغة مثل: الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، التكنولوجيا الحيوية، الأمن السيبراني، الحوسبة عالية الأداء، المواد المتقدمة، الأنظمة المستقلة، الحوسبة الكمومية، تحرير الجينوم، وغيرها.

5% مصابون قبل سن الـ45.. أسباب وعلاج الشلل الرعاش





تقدمت 5 مراكز.. تعرف على ترتيب جامعة القاهرة في تصنيف THE 2026



