لقي طفلان مصرعهما، اليوم السبت، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة على طريق أسيوط/البداري، أمام كوبري المستعمرة التابع لمركز الساحل، ما أسفر عن سقوط عمود الإنارة في موقع الحادث.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل تحمل رقم 5134 ي رم بعمود إنارة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف.

أسماء الضحايا

وأسفر الحادث عن مصرع كل من منصور ك ع (9 أعوام) ومروان ص ع (9 أعوام)، والمقيمين بقرية المطمر، حيث جرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

التلفيات والإجراءات القانونية

كما أدى الحادث إلى سقوط عمود الإنارة، وجرى حصر وتقدير التلفيات بواسطة مسؤولي كهرباء الساحل، فيما تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث ونقلها إلى قسم الشرطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.