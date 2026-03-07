إعلان

مصرع طفلين في حادث اصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة بأسيوط

كتب : محمود عجمي

11:02 م 07/03/2026

حادث اصطدام سيارة ربع نقل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي طفلان مصرعهما، اليوم السبت، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة على طريق أسيوط/البداري، أمام كوبري المستعمرة التابع لمركز الساحل، ما أسفر عن سقوط عمود الإنارة في موقع الحادث.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل تحمل رقم 5134 ي رم بعمود إنارة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف.

أسماء الضحايا

وأسفر الحادث عن مصرع كل من منصور ك ع (9 أعوام) ومروان ص ع (9 أعوام)، والمقيمين بقرية المطمر، حيث جرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

التلفيات والإجراءات القانونية

كما أدى الحادث إلى سقوط عمود الإنارة، وجرى حصر وتقدير التلفيات بواسطة مسؤولي كهرباء الساحل، فيما تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث ونقلها إلى قسم الشرطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث سير طريق البداري أسيوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سنلعب بكامل قوتنا".. ماذا قال مدرب الترجي التونسي عن مواجهة الأهلي؟
رياضة عربية وعالمية

"سنلعب بكامل قوتنا".. ماذا قال مدرب الترجي التونسي عن مواجهة الأهلي؟
"كان هيكسر الاستوديو"..انفعال عصام الحضري على فريق عمل برنامج "الكاميرا
دراما و تليفزيون

"كان هيكسر الاستوديو"..انفعال عصام الحضري على فريق عمل برنامج "الكاميرا
3 رسائل نارية ..القصة الكاملة لأزمة ياسمين عبد العزيز ومي عمر ومحمد سامي
دراما و تليفزيون

3 رسائل نارية ..القصة الكاملة لأزمة ياسمين عبد العزيز ومي عمر ومحمد سامي
بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
حوادث وقضايا

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك
أخبار وتقارير

"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء إسرائيل تشتعل .. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان