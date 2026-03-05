شهد معهد إعداد القادة انعقاد اللقاء الحواري مع فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، تحت عنوان «القيم وبناء وعي الشباب»، ضمن فعاليات ملتقى «قيم»، وبحضور الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة، برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية في بناء الإنسان وتعزيز منظومة القيم لدى الشباب.

وخلال الحوار، أكد فضيلة المفتي أن القيم هي جوهر الدين وأن الدين يقوم على ثلاثة أركان وهي العقيدة والشريعة والأخلاق، وجميعها تنتهي إلى ترسيخ منظومة القيم.

وأضاف فضيلة المفتي أن الشباب هم أمل المستقبل وترسيخ القيم لديهم هو أساس بناء مجتمع قوي ومتماسك، وأن الطالب الجامعي يجب أن يكون قدوة في الالتزام بالعلم والعمل والتمسك بالوسطية والاعتدال لمواجهة التحديات الفكرية والسلوكية في المجتمع.

وأوضح د. نظير عياد أن الدين ليس مجرد شعائر بل منظومة متكاملة تهدف لتشكيل السلوك والضمير، وهذا ما يتم ترسيخه في نفوس الشباب من خلال مثل هذه اللقاءات الحوارية لتعميق الفهم الصحيح للدين وربطه بالمسؤولية الوطنية.

وشدد على ضرورة تحري الشباب المعلومة الصحيحة من مصادر موثوقة والاستفادة من المنصات الرسمية التي توفر الفتوى والتعليم والتدريب، فالشاب الواعي هو من يستطيع حماية نفسه ومجتمعه من التأثيرات السلبية والشائعات.

ودعا فضيلة المفتي الشباب إلى الانخراط الفعّال في برامج تنمية الذات وبناء القدرات، مؤكدًا أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعميق الانضباط والعمل الجاد ليكون الطالب نموذجًا إيجابيًا يعكس وعيه الوطني والقيمي.

جاء الملتقى بإشراف الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، فيما أدار الحوار الأستاذ أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، في أسلوب مهني أتاح مساحة تفاعلية ثرية بين المفتي والطلاب.

نقل الدكتور كريم همام تحيات وزير التعليم العالي، ورحّب بفضيلة المفتي، مؤكدًا أن معهد إعداد القادة يضع على رأس أولوياته تعزيز الفكر المستنير والحوار المسؤول، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الشباب هم الطاقة الحقيقية للتنمية، وأن بناء الشخصية المصرية المتوازنة يبدأ من ترسيخ الفهم الصحيح للدين القائم على الوسطية والتسامح وإعلاء قيمة العقل.

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة تنطلق من رؤية واضحة تعتبر الاستثمار في وعي الشباب مشروعًا متكاملًا، لا يقتصر على التمكين الأكاديمي، بل يمتد إلى بناء الوعي الأخلاقي والفكري، بما يحصّن العقول من الاستقطاب، ويعزز الانتماء الوطني في إطار رؤية مصر 2030.



