عاشت منطقة الخليج العربي ليلة عصيبة ومشتعلة، اليوم السبت، بعدما تحولت سماؤها إلى ساحة لمواجهة صاروخية واسعة النطاق، في تناقض صارخ وميداني مع تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التي أطلقها قُبيل هذه الانفجارات، والتي أكد فيها "وقف الهجمات على الدول العربية".

المملكة العربية السعودية: صاروخ باليستي يستهدف "قاعدة الأمير سلطان"

ففي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة، كان قد أُطلق باتجاه قاعدة "الأمير سلطان الجوية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، اليوم السبت، أن الصاروخ "لم يسفر عن خسائر بشرية"، مشددا على يقظة القوات الدفاعية في مواجهة التهديدات الجوية.

الإمارات العربية المتحدة: اعتراضات فوق دبي واستنفار أمني

في الإمارات، هزت انفجارات "قوية" سماء دبي نتيجة تفعيل منظومات الدفاع الجوي.

وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتي، في بيان، أنها تتعامل مع تهديدات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران، مؤكدة أن "الأصوات المسموعة ناتجة عن اعتراض الصواريخ البالستية والمقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة".

ومن جانبها، وجّهت وزارة الداخلية نداءً عاجلاً للسكان بالبقاء في أماكن آمنة حتى انتهاء التهديد.

البحرين: الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة "الجفير" الأمريكية

في تصعيد جديد، أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف قاعدة "الجفير" العسكرية الأمريكية في البحرين باستخدام صواريخ ذات وقود صلب وسائل.

ووجّه الحرس الثوري رسالة تهديد مباشرة للدول الخليجية، مؤكدا أنه "لن يتهاون مع أي ضربات تنطلق من القواعد الأمريكية في المنطقة"، مهددا برد ساحق على أي دولة تستضيف هجمات ضد سيادة طهران.

قطر: انفجارات تهز الدوحة ولوسيل بعد ليلة هادئة

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بسماع دوي سلسلة انفجارات في العاصمة الدوحة ومدينة لوسيل، حيث أضاءت الانفجارات سماء المناطق الجنوبية.

كما أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عن تصدي القوات المسلحة القطرية، لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.

وقال شهود عيان عبر منصة "إكس"، إن تحذيرات الغارات الجوية جاءت متأخرة بشكل ملحوظ، مما أثار حالة من القلق بعد فترة قصيرة من الهدوء النسبي.

فجوة القيادة في إيران

تُثير هذه الهجمات المتزامنة في (السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، وقطر) تساؤلات كبرى حول "مدى سيطرة الحكومة الإيرانية على أدواتها الميدانية". فبينما كان بزشكيان يروّج لسياسة "تصفير المشاكل" مع الجوار، كانت الصواريخ والمسيّرات ترسم خريطة مغايرة تماما، مما يُبرز تناقضا ميدانيا حادا يضع مصداقية "مجلس القيادة المؤقت" ووعود الرئاسة الإيرانية على المحك أمام المجتمع الدولي ودول الجوار.