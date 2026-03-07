إعلان

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

10:48 م 07/03/2026

حادث انقلاب ميكروباص

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بالحادث، وانتقلت على الفور فرق المباحث والخدمات المرورية مصحوبة بسيارات الإسعاف ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وإعادة حركة السير للطبيعة.

التحريات في مصرع شخص وإصابة 6 آخرين

وأفادت التحريات الأولية بأن سبب الحادث يعود لاختلال عجلة القيادة من جانب السائق، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص ووفاة شخص وإصابة 6 آخرين تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت التحقيقات إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات البحث والوقوف على ملابسات الحادث بشكل رسمي.

حادث سير انقلاب ميكروباص الطريق الأوسطي

