نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعمل على إرسال أنظمة مضادة للطائرات المسيرة، والتي تم اختبارها في أوكرانيا، إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أحد المسؤولين الأمريكيين، أن أوكرانيا قد توفر مدربين على الأنظمة الدفاعية الأمريكية لمساعدتها في عملياتها بالشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا تقديم الدعم للولايات المتحدة في صد الطائرات الإيرانية المسيرة من طراز شاهد،حيث أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه أصدر تعليمات فورية بتوفير الوسائل اللازمة وضمان وجود متخصصين أوكرانيين قادرين على توفير الأمن المطلوب في الميدان.

وعبر منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال زيلينسكي، أن كييف ملتزمة بمساعدة الشركاء الذين يساهمون في ضمان أمن أوكرانيا وحماية أرواح شعبها.

واعتبر الرئيس الأوكراني، أن الخبرة المكتسبة في مواجهة طائرات شاهد خلال الحرب الروسية الأوكرانية ستكون حاسمة في صد المسيرات الإيرانية ضمن الصراع المستمر حاليا مع طهران.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن حكومة كييف تلقت بالفعل طلبات مساعدة من دول في الشرق الأوسط للدفاع عن نفسها ضد المسيرات الهجومية الإيرانية.