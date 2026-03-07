كشف حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق، أن سقوط الطائرة الروسية كان من بين أكبر الأزمات التي شهدتها السياحة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تعرضت لظلم كبير مقارنة بدول أخرى شهدت حوادث مشابهة ولم تتعرض لتداعيات كبيرة.

وقال الشاعر خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" إن رد الفعل على الحادث كان عنيفًا جدًا على السياحة المصرية، مضيفًا: "الطيارة الروسية طبعًا إحنا اتظلمنا فيها كمصر تمامًا، وفي حوادث أكتر من كده في دول تانية مكنش حصل حاجة".

وأوضح أن القطاع لم يستسلم للأزمة، بل استمر في العمل بثقة، وأن الحادثة علّمت المسؤولين أهمية التنوع وعدم الاعتماد على سوق واحد فقط، مشيرًا إلى أن الاعتماد الكبير على روسيا وإنجلترا وألمانيا كان يمثل 60-70% من حجم السياحة في ذلك الوقت، مما خلق خطورة كبيرة عند وقوع أي أزمة.

وتابع: "كنا أيامها قافلين التأشيرات على ناس تانية، مبنديش تأشيرة لجنسيات كثيرة مثل روسيا، الصين، كازاخستان، أذربيجان، تركيا… كل هذه الدول عندما فتحنا لها التأشيرة المخاطرة قلت"، مؤكدًا أن فتح التأشيرات لجنسيات جديدة خفّض المخاطر المستقبلية وزاد الأمان والاستقرار للقطاع السياحي.

