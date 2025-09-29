إعلان

روابط نتائج اختبارات المعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات 2025/2026

كتب : مصراوي

12:37 م 29/09/2025

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، نتائج اختبارات الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية والراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025/2026، والتي جرت تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الروابط التالية:

1- نتيجة اختبارات المعاهد الفنية "شعبة قانون" للالتحاق بكليات الحقوق، من هنا.

2- نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية التجارية للالتحاق بكليات التجارة، من هنا.

3- نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية الزراعية للالتحاق بكليات الزراعة، من هنا.

4- نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية الصناعية للالتحاق بكليات الهندسة، من هنا.

فيديو قد يعجبك:



