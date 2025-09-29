روابط نتائج اختبارات المعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات 2025/2026
كتب : مصراوي
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي
كتب- عمر صبري:
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، نتائج اختبارات الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية والراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025/2026، والتي جرت تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الروابط التالية:
1- نتيجة اختبارات المعاهد الفنية "شعبة قانون" للالتحاق بكليات الحقوق، من هنا.
2- نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية التجارية للالتحاق بكليات التجارة، من هنا.
3- نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية الزراعية للالتحاق بكليات الزراعة، من هنا.
4- نتيجة اختبارات المدارس والمعاهد الفنية الصناعية للالتحاق بكليات الهندسة، من هنا.
