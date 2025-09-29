إعلان

نتيجة معادلة المعاهد الفنية كليات الحقوق المجلس الأعلى للجامعات

كتب : مصراوي

11:04 ص 29/09/2025

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمر صبري:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، نتيجة اختبارات المعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على المعاهد الفنية التجارية "شعبة قانون" والتي تعقد تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

يأتي ذلك للالتحاق بإحدى كليات الحقوق بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025/2026.

للاطلاع على النتيجة، يمكن الضغط على الرابط التالي، اضغط هنا.

اقرأ أيضاً:

ولي أمر يعتدي على معلم في مدرسة قرية شبرا بابل.. والنقابة تتخذ إجراءات قانونية

استمرار التسجيل بكلية النانو تكنولوجي 2025 - 2026.. البرامج والمجالات المتاحة

التعليم تحل مشكلة عجز المعلمين بمدرسة قرية تونة الجبل بالمنيا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى للجامعات نتيجة اختبارات المعاهد الفنية المعاهد الفنية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026