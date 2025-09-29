نتيجة معادلة المعاهد الفنية كليات الحقوق المجلس الأعلى للجامعات

كتب- عمر صبري:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، نتيجة اختبارات المعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على المعاهد الفنية التجارية "شعبة قانون" والتي تعقد تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

يأتي ذلك للالتحاق بإحدى كليات الحقوق بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025/2026.

للاطلاع على النتيجة، يمكن الضغط على الرابط التالي، اضغط هنا.

اقرأ أيضاً:

ولي أمر يعتدي على معلم في مدرسة قرية شبرا بابل.. والنقابة تتخذ إجراءات قانونية

استمرار التسجيل بكلية النانو تكنولوجي 2025 - 2026.. البرامج والمجالات المتاحة

التعليم تحل مشكلة عجز المعلمين بمدرسة قرية تونة الجبل بالمنيا