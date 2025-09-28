أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم للنداء الأول من برنامج تمويل مشروعات الابتكار لدول البريكس 2025، والذي يستهدف دعم مشروعات بحثية وابتكارية متعددة الأطراف، تعزز التعاون الدولي بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والصناعية. ويهدف البرنامج إلى نقل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية، على أن تسفر عن نموذج أولي أو نظام يتم اختباره في بيئة تشغيلية.

وأوضح الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المقترحات البحثية المصرية المقبولة ستحصل على تمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد، لتغطية تكاليف الفريق البحثي والمعدات وبراءات الاختراع والنماذج الأولية والنشر العلمي والفعاليات والسفر، لافتًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع قد تمتد حتى ثلاث سنوات.

ويشترط أن تضم المشروعات المتقدمة شريكين على الأقل من دول البريكس المختلفة، سواء من المؤسسات الأكاديمية أو الصناعية، مع ضرورة أن تقوم على تكنولوجيا تم التحقق من صحتها معمليًا أو في بيئة ذات صلة، والتركيز على الانتقال بها نحو التطبيق التجاري.

ويتعين على الفريق الدولي المشترك تقديم النموذج الموحد (Joint Application Form – JAF) في موعد أقصاه 5 نوفمبر 2025 الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو (UTC+3)

ويجب أن يقدم الفريق الدولي المشترك النموذج الموحد (Joint Application Form – JAF) في موعد أقصاه ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٠ مساءً بتوقيت موسكو (UTC+3) عبر منصة التقديم الإلكترونية اضغط هنا.

كما يتعين على الباحث الرئيسي المصري تقديم النموذج الموحد (JAF) والمقترح البحثي والمستندات المطلوبة في موعد أقصاه ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ على الموقع الإلكتروني للهيئة اضغط هنا.

للاطلاع على تفاصيل التقدم وتحميل المستندات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للبرنامج اضغط هنا.

اقرأ أيضاً:

أجواء معتدلة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية 33 بالأوبرا

أسعار العمرة في أكتوبر 2026.. اقتصادية وخمس نجوم