أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025 حتى الساعة السابعة مساءً هو الفرصة الأخيرة أمام طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من طلاب الثانوية العامة (النظام القديم والجديد) لتسجيل رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب.

وأضاف مكتب التنسيق أن ذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة التقديم متاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

